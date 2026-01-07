Национальное бюро расследований Финляндии арестовало сухогруз Fitburg

Грузовое судно Fitburg в Финляндии Фото: EPA/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Национальное бюро расследований Финляндии (NBI) арестовало сухогруз Fitburg для обеспечения предварительного расследования по подозрению в повреждении подводного телекоммуникационного кабеля между Хельсинки и Таллином.

"Полиция расследует события, подпадающие под уголовные статьи о причинении ущерба в особо крупных размерах, покушении на умышленное причинение ущерба в особо крупных размерах и создание помех в работе телекоммуникационных систем при отягчающих обстоятельствах", - говорится в обнародованном в среду пресс-релизе NBI.

Отмечается, что один из членов экипажа корабля арестован по подозрению в совершении преступления, трем членам экипажа запрещено покидать судно. Команда судна состоит из 14 человек, это граждане России, Азербайджана, Грузии и Казахстана.

В настоящее время судно находится в порту Кантвик в Киркконумми.

Fitburg подозревается в повреждении телекоммуникационного кабеля оператора Elisa между Хельсинки и Таллином 31 декабря. Расследование выявило многокилометровый след от волочения якоря, предположительно повредившего кабель. Полицейское расследование, среди прочего, изучает преднамеренность инцидента. Национальное бюро расследований Финляндии и Эстонии создало совместную следственную группу для предварительного расследования дела.

В то же время в среду таможня Финляндии сообщила, что сняла подозрения с сухогруза Fitburg в перевозке подпадающего под санкции груза и не собирается начинать уголовное расследование по этому делу.

Также 7 января агентство транспорта и связи Финляндии Traficom сообщило, что не обнаружило серьезных недостатков на судне и заявило, что сухогруз может продолжить свой рейс после устранения незначительных недостатков.