СМИ сообщили, что обсуждения в Белом доме судьбы Гренландии ведутся на ранних стадиях

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Администрация США лишь начинает обсуждать будущее Гренландии - автономной территории Дании, сообщает в среду Axios со ссылкой на источник в Белом доме.

"Старший советник президента США Дональда Трампа признал, что Европу глубоко беспокоит вопрос Гренландии. Но он подчеркнул, что планирование и дискуссии на эту тему находятся на очень ранних этапах", - информирует портал.

"В любом случае гарантии безопасности Украины и Гренландия - две разных темы", - добавил он.

Портал отмечает, что угрозы Трампа в адрес Гренландии и встреча "коалиции желающих" по Украине с участием США прошли во вторник с разницей в несколько часов.

В свою очередь высокопоставленный дипломат одной европейской страны сказал Axios, что проблема Гренландии лишь осложняет общую ситуацию.

Ранее Трамп заявил, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей.

В ответ премьер Дании Метте Фредериксен сказала, что притязания США на Гренландию могут завершиться распадом НАТО.

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен и глава МИД Гренландии Вивиан Мотсфельдт запросили встречу с госсекретарем США Марко Рубио.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии есть космическая база США "Питуффик".