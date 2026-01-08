Поиск

WSJ сообщила о продолжении дискуссий в США об использовании венесуэльской нефти

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - США пока не решили, как использовать венесуэльскую нефть, обсуждения по этому вопросу продолжаются, сообщает The Wall Street Journal.

В миреWSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтьюЧитать подробнее

Разговоры о том, как США могли бы начать реализовывать план по использованию венесуэльской нефти, продолжаются, говорят информированные источники издания.

По словам одного из них, "представители администрации поддерживали контакты с руководителями нефтяных компаний, добиваясь от них идей о том, как обе страны могли бы наилучшим образом зарабатывать на венесуэльской нефти". Еще один чиновник сказал газете, что американская администрация рассматривала возможность продажи венесуэльской нефти ряду дистрибьюторов и международных энергетических компаний, в том числе Mercuria, Vitol и Trafigura".

Днем ранее Минэнерго США заявило, что начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорилось в сообщении.

Министр энергетики Крис Райт заявил: "Вместо эмбарго на нефть, как сейчас, мы дадим ей возможность поступать (...) на перерабатывающие предприятия в США и по всему миру, чтобы улучшить предложение нефти, но администрация США будет осуществлять продажи нефти".

По его словам, США начнут с нефти, накопившейся на складах, а затем продажи будут идти в течение "неопределенного срока". Министр обсуждает с американскими нефтяными компаниями условия их возвращения в Венесуэлу. Райт признал, что для модернизации нефтяного сектора Венесуэлы потребуется много денег и времени. Он добавил, что США ведут активный диалог с Каракасом, и что впоследствии американские власти могут поставить Венесуэле оборудование и другие необходимые товары.

Хроника 03 – 08 января 2026 года Военная операция США в Венесуэле
Trafigura Vitol США Венесуэла Минэнерго Mercuria
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной

Что случилось этой ночью: четверг, 8 января

Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

 Власти Венесуэлы сообщили о 100 погибших в результате военной операции США

WSJ сообщила о долгосрочном плане США по контролю над венесуэльской нефтью

Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

 Родригес заявила, что Венесуэла не находится в состоянии войны

Вэнс заявил, что захваченный США танкер Marinera лишь притворялся российским

Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

 Сенатор заявил, что Трамп дал "зеленый свет" законопроекту об ужесточении санкций против РФ

Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

 Трамп подписал меморандум о выходе США из 66 международных организаций

Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

 Американские астронавты выйдут в открытый космос с борта МКС для монтажных работ

Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США

 Трамп выразил недовольство скоростью производства вооружения в США
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8080 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 107 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });