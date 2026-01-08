WSJ сообщила о продолжении дискуссий в США об использовании венесуэльской нефти

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - США пока не решили, как использовать венесуэльскую нефть, обсуждения по этому вопросу продолжаются, сообщает The Wall Street Journal.

Разговоры о том, как США могли бы начать реализовывать план по использованию венесуэльской нефти, продолжаются, говорят информированные источники издания.

По словам одного из них, "представители администрации поддерживали контакты с руководителями нефтяных компаний, добиваясь от них идей о том, как обе страны могли бы наилучшим образом зарабатывать на венесуэльской нефти". Еще один чиновник сказал газете, что американская администрация рассматривала возможность продажи венесуэльской нефти ряду дистрибьюторов и международных энергетических компаний, в том числе Mercuria, Vitol и Trafigura".

Днем ранее Минэнерго США заявило, что начало продажу венесуэльской нефти на мировом рынке. "Мы привлекли ведущих мировых поставщиков сырьевых товаров и ключевые банки для осуществления и оказания финансовой поддержки этих продаж нефти и нефтепродуктов", - говорилось в сообщении.

Министр энергетики Крис Райт заявил: "Вместо эмбарго на нефть, как сейчас, мы дадим ей возможность поступать (...) на перерабатывающие предприятия в США и по всему миру, чтобы улучшить предложение нефти, но администрация США будет осуществлять продажи нефти".

По его словам, США начнут с нефти, накопившейся на складах, а затем продажи будут идти в течение "неопределенного срока". Министр обсуждает с американскими нефтяными компаниями условия их возвращения в Венесуэлу. Райт признал, что для модернизации нефтяного сектора Венесуэлы потребуется много денег и времени. Он добавил, что США ведут активный диалог с Каракасом, и что впоследствии американские власти могут поставить Венесуэле оборудование и другие необходимые товары.