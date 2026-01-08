Поиск

Президент США собирается добиться фактического контроля над Гренландией

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает необходимым переход Гренландии под полный контроль США.

"Мне кажется, что психологически именно это нужно для успеха. Владение территорией дает вам возможности, которых нет при, например, аренде или при заключении какого-то соглашения", - сказал он в интервью The New York Times.

"Владение - это очень важно", - отметил Трамп.

4 января Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для оборонных целей.

Дональд Трамп США Гренландия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Трамп планирует более выгодный договор с Россией в случае завершения действия ДСНВ

Дмитриев провел встречу с Уиткоффом и Кушнером в Париже

Что произошло за день: четверг, 9 января

Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

 Макрон поблагодарил французских дипломатов за возвращение Винатье на родину

В Брюсселе заявили о праве стран ЕС проводить инспекции российских судов

Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

 Баскетболиста Даниила Касаткина обменяли на француза Лорана Винатье

Миссия Crew-11 может вернуться с МКС на Землю досрочно

Нефтекомпании США хотят "серьезных гарантий" для инвестирования в Венесуэлу

WSJ сообщила о планах США за счет Венесуэлы сбить цены на нефть до $50 за баррель

Трамп не знает, когда Венесуэла станет самостоятельной
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8082 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 109 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2497 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 56 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });