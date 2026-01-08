Президент США собирается добиться фактического контроля над Гренландией

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что считает необходимым переход Гренландии под полный контроль США.

"Мне кажется, что психологически именно это нужно для успеха. Владение территорией дает вам возможности, которых нет при, например, аренде или при заключении какого-то соглашения", - сказал он в интервью The New York Times.

"Владение - это очень важно", - отметил Трамп.

4 января Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна США для оборонных целей.