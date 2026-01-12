Глава США заявил, что власти Ирана связались с его администрацией для переговоров

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп сообщил, что власти Ирана связались с американской администрацией, хотят вести переговоры.

"Иран звонил для переговоров", - заявил Трамп журналистам на борту самолета, его слова приводит CNN.

Трамп уточнил, что звонок был в субботу.

"Лидеры Ирана, они хотят вести переговоры. (...) Я думаю, что они устали быть битыми США. Иран хочет вести с нами переговоры", - сказал американский лидер.