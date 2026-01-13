США призывают своих граждан немедленно покинуть Иран

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Власти США призывают американских граждан немедленно покинуть Иран в связи с продолжающимися в стране беспорядками.

"Протесты по всему Ирану усиливаются и могут перерасти в насилие, что приведет к арестам и ранениям", - говорится в сообщении.

"Виртуальное" посольство США в Иране также призывает американцев разработать план отъезда из страны, который не будет зависеть от помощи правительства Соединенных Штатов. В частности, в посольстве предлагают рассмотреть возможность выезда из Ирана по суше в Армению или Турцию.

Если отъезд невозможен, американские власти призывают своих граждан найти безопасное место и запастись едой, водой, медикаментами и другими необходимыми предметами.

В ночь на понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон следит за протестами в Иране и рассматривает различные варианты действий.

Позднее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает, в том числе, вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Также в понедельник глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", что ведет диалог по нынешней ситуации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.