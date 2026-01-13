Поиск

Москва считает недопустимой возможность нанесения военных ударов США по Ирану

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - В Москве считают недопустимыми заявления представителей США о возможности нанесения новых военных ударов по территории Ирана и осуждают внешнее вмешательство Запада во внутриполитические процессы в этой стране, говорится в комментарии представителя МИД России Марии Захаровой.

"Решительно осуждаем подрывное внешнее вмешательство во внутриполитические процессы в Иране. Особо следует отметить, что правительство страны проявляет готовность к конструктивному диалогу с обществом в поиске эффективных путей нейтрализации негативных социально-экономических последствий враждебной политики Запада", - заявила она.

Российская сторона также считает "категорически недопустимыми раздающиеся из Вашингтона угрозы нанесения новых военных ударов по территории Исламской Республики".

"Те, кто планирует использовать инспирированные извне беспорядки в качестве предлога для повторения агрессии против Ирана, совершенной в июне 2025 года, должны отдавать себе отчет в пагубных последствиях таких действий для ситуации на Ближнем и Среднем Востоке, а также глобальной международной безопасности. Решительно отвергаем и бесцеремонные попытки шантажировать зарубежных партнёров Ирана повышением торговых тарифов", - заявили на Смоленской площади.

В МИД отметили, что "незаконное санкционное давление Запада, которому на протяжении многих лет подвергается Исламская Республика Иран, затрудняет развитие страны, порождает экономические и социальные проблемы, от которых страдают прежде всего простые иранцы". "Нарастающую при этом общественную напряженность враждебные Ирану внешние силы пытаются использовать для дестабилизации и разрушения иранского государства", - отметила Захарова.

Российский МИД поддерживает контакт с российскими загранучреждениями в Иране.

"Они работают в штатном режиме и находятся на постоянной связи с пребывающими в стране российскими соотечественниками. Рекомендуем им соблюдать разумные меры предосторожности: воздерживаться от посещения мест массового скопления людей и осуществления фото- и видеосъемки, неукоснительно выполнять требования правоохранительных органов и специальных служб", - заявили на Смоленской площади.

