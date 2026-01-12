Поиск

Аракчи подтвердил, что находится в контакте с Уиткоффом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что ведет диалог по нынешней ситуации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

"Дискуссия между мной и Уиткоффом продолжалась до и после протестов и продолжается до сих пор", - сказал он.

Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Аракчи связался с Уиткоффом с целью добиться снижения напряженности в ситуации вокруг Ирана.

В свою очередь в интервью Al Jazeera Аракчи заявил, что в Тегеране в настоящий момент изучают поступившие от Вашингтона "предложения". Однако он не уточнил их содержание.

Аракчи подчеркнул, что США нельзя одновременно вести диалог с Ираном и оказывать на него давление. "Предложенные Вашингтоном идеи и угрозы против нашей страны несовместимы", - сказал Аракчи.

Он заверил, что Иран готов к возможной военной акции США, и отметил, что иранские военные подготовлены лучше, чем во время конфликта с Израилем в июне 2025 года. В то же время Аракчи выразил надежду на то, что американское руководство выберет "мудрый вариант действий".

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что президент США Дональд Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Аббас Аракчи Стив Уиткофф Иран США
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Белый дом отметил готовность Трампа и к силовому сценарию в Иране, и дипломатии

Что произошло за день: понедельник, 12 января

Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

 Гренландия активизирует усилия, чтобы ее оборона обеспечивалась в рамках НАТО

Аракчи и Уиткофф в выходные обсуждали ситуацию в Иране

Суд в Варшаве до 4 марта продлил арест российскому археологу Бутягину

Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

 Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

 IATA изменила правила провоза пауэрбанков на борту самолетов

Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

 Экс-премьер Грузии Гарибашвили осужден на пять лет

В Иране проходят многотысячные акции в поддержку руководства страны

Финские пограничники разрешили задержанному сухогрузу Fitburg покинуть страну
Хроники событий
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 116 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 18 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8107 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2498 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 124 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 420 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 237 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
Пандемия коронавируса Пандемия коронавируса 9592 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });