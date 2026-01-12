Аракчи подтвердил, что находится в контакте с Уиткоффом

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил в интервью телеканалу Al Jazeera, что ведет диалог по нынешней ситуации со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.

"Дискуссия между мной и Уиткоффом продолжалась до и после протестов и продолжается до сих пор", - сказал он.

Ранее в понедельник портал Axios со ссылкой на источники сообщал, что Аракчи связался с Уиткоффом с целью добиться снижения напряженности в ситуации вокруг Ирана.

В свою очередь в интервью Al Jazeera Аракчи заявил, что в Тегеране в настоящий момент изучают поступившие от Вашингтона "предложения". Однако он не уточнил их содержание.

Аракчи подчеркнул, что США нельзя одновременно вести диалог с Ираном и оказывать на него давление. "Предложенные Вашингтоном идеи и угрозы против нашей страны несовместимы", - сказал Аракчи.

Он заверил, что Иран готов к возможной военной акции США, и отметил, что иранские военные подготовлены лучше, чем во время конфликта с Израилем в июне 2025 года. В то же время Аракчи выразил надежду на то, что американское руководство выберет "мудрый вариант действий".

В воскресенье газета The New York Times, ссылаясь на несколько американских чиновников, писала, что президент США Дональд Трамп "всерьез рассматривает возможность дать добро на удар по Ирану в ответ на действия режима по подавлению демонстраций".

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.