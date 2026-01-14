Глава Еврокомиссии заверила, что жители Гренландии могут рассчитывать на ЕС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Евросоюз уважает интересы и желания жителей Гренландии и за последний год значительно активизировал взаимодействие с островом, заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Важно, чтобы жители Гренландии видели, что мы уважаем их желания и их интересы, и они могут рассчитывать на нас", - сказала она на пресс-конференции.

Она отметила, что ЕС в прошлом году открыл на острове свое представительство, а также осуществляет инвестиционные проекты для наращивания сотрудничества с Гренландией.

"Я была там в прошлом году, чтобы открыть наш офис в Нууке, чтобы у нас был постоянный канал для коммуникации с гренландцами", - сказала фон дер Ляйен.

"У нас есть инвестиционная программа, и с прошлого года мы активизировали наше взаимодействие", - подчеркнула она.