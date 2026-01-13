Трамп обсудит с командой по нацбезопасности дальнейшие шаги в отношении Ирана

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - У президента США Дональда Трампа во вторник запланирована встреча с советниками по нацбезопасности, темой которой станут последующие действия американской администрации в отношении Ирана, сообщает The Times of Israel со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Сотрудник Белого дома сказал журналистам, что Трамп по возвращении в Белый дом проведет брифинг с командой по нацбезопасности для обсуждения потенциальных шагов, на которые США могут пойти против иранского режима", - отмечает издание.

До брифинга у Трампа запланировано выступление по экономической тематике в Детройте, во время которого президент также должен затронуть тему Ирана.

Между тем, как сообщает Financial Times, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что госсекретарь США Марко Рубио, шеф Пентагона Пит Хегсет и другие чиновники ранее во вторник тоже обсуждали Иран. Она уточнила, что в данной встрече участие Трампа не предусматривалось.

Трамп во вторник обратился к протестующим в Иране с призывом брать под контроль органы власти и пообещал поддержку Вашингтона. Он добавил, что отменил все встречи американских чиновников с иранскими коллегами.

Накануне Левитт сказала, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию. Американские СМИ сообщали, что среди предлагаемых в администрации вариантов есть и удары по объектам ракетной и ядерной программ Ирана.