Иран обвинил США в создании предлога для военного вмешательства

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Все действия США нацелены на то, чтобы создать предлог для военного вмешательства в дела Ирана, но Вашингтон потерпит неудачу, заявили в иранском постпредстве при ООН.

"Фантазии и политика США в отношении Ирана основаны на смене режима, а санкции, угрозы, организованные беспорядки и хаос служат способом создания предлога для военного вмешательства", - говорится в сообщении представительства Ирана при ООН, опубликованном в соцсети X.

В иранской миссии отметили, что "этот сценарий уже не раз проваливался".

"Иранский народ будет защищать свою страну - и, несомненно, это (попытки вмешательства во внутренние дела Ирана - ИФ) снова потерпит неудачу", - резюмировали в постпредстве.