Израильские чиновники предложили США отложить военные меры против Ирана

Фото: picture alliance via Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Израильские чиновники в частном порядке предложили американской администрации пока отложить потенциальные военные меры в отношении Ирана, передает телеканал NBC News.

"Израильские официальные лица заявили администрации (президента США Дональда - ИФ) Трампа, что, хотя они полностью поддерживают смену режима в Иране и усилия США по ее содействию, они обеспокоены тем, что внешнее военное вмешательство в данный момент может не дать завершить работу, начатую протестующими", - сообщил телеканал со ссылкой на источники.

По данным NBC, израильтяне предложили американцам другие варианты действий, "направленные на дестабилизацию режима и поддержку протестующих".

К таким возможным действиям они отнесли улучшение интернет-связи в Иране, экономические санкции, а также "кибератаки или даже целенаправленные военные действия против конкретных иранских лидеров".

Кроме того, согласно публикации, один арабский чиновник также заявил об "отсутствии энтузиазма со стороны соседей" в отношении американских военных действий в Иране в настоящее время.

Другой чиновник выразил опасение, что "любая атака или эскалация со стороны Израиля или США объединит иранцев", и отметил эффект увеличения поддержки властей в Иране после американской и израильской атаки в июне прошлого года.

В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что Трамп рассматривает в том числе вариант с военными действиями в отношении Ирана, но предпочитает дипломатию.

Массовые протесты в Иране продолжаются с 28 декабря прошлого года. Изначально они были вызваны тяжелой экономической ситуацией и падением курса национальной валюты, но вскоре приобрели и политический контекст.

Хроника 02 – 14 января 2026 года Протесты в Иране
Израиль Иран США
