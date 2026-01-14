В ЕС ищут вариант соглашения с США по Гренландии, чтобы избежать конфронтации

Фото: Leon Neal/Getty Images

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Лидеры стран ЕС работают над тем, чтобы выработать соглашение о будущем Гренландии, которое позволит избежать конфронтации с президентом США Дональдом Трампом, пишет издание Politico со ссылкой на источники.

"Лидеры блока склоняются к примирению, а не к конфронтации с Трампом", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что среди предложений, которые ЕС может сделать США для мирного урегулирования этой ситуации, - выделение сил НАТО для усиления безопасности в Арктике и предоставление США уступок в области добычи полезных ископаемых.

Один из источников издания заявил, что стороны могут достичь соглашения, которое "позволит сделать так, чтобы Трамп смог в США преподнести это как свою победу", заявив, например, о том, что европейские страны будут больше инвестировать в безопасность в Арктике.

Некоторые собеседники Politico в свою очередь указали на то, что Дания может предложить США инвестиционные проекты в сфере полезных ископаемых в Гренландии на несколько лет. Однако, как отмечает издание, администрация США ранее отказывалась от такого предложения.

Ранее в январе Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.