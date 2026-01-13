В случае необходимости выбора Гренландия предпочтет Данию, а не США

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что остров предпочел бы независимость, но если ему придется выбирать между Копенгагеном и Вашингтоном, Гренландия выберет Копенганен. Как передает EFE, он сказал об этом на совместной пресс-конференции с главой правительства Дании Метте Фредриксен.

"Гренландия не хочет, чтобы ей кто-то владел или чтобы ее кто-либо контролировал. Но, если прямо сейчас нам бы пришлось выбирать между США и Данией, мы бы выбрали Данию", - сказал Нильсен.

Он также указал на необходимость поддерживать единство с Данией и покончить с внутренними разногласиями.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом.

"Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он.