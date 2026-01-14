Фон дер Ляйен надеется перечислить первый транш кредита Украине в апреле

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Первую часть европейского кредита в 90 млрд евро для Украины планируется перечислить в апреле, заявила на пресс-конференции председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Мы надеемся, что наше предложение быстро утвердят Европейский совет и Европейский парламент. И тогда мы сможем перечислить первый транш в апреле", - сказала она.

Она добавила, что ранее 14 января в ЕК одобрили свой вариант предложений по кредиту для помощи Украине в 2026 и 2027 годах. По ее словам, в этой инициативе участвуют 24 из 27 стран ЕС. Она напомнила, что Украине не нужно будет расплачиваться по кредиту, если она не получит от России возмещения понесенного за время украинского конфликта ущерба.

По ее словам, сформулированное Еврокомиссией в конце прошлого года предложение использовать замороженные активы России для помощи Украине "остается на повестке дня" на случай, если страны ЕС решат вернуться к рассмотрению такого варианта.

В декабре 2025 года лидеры Евросоюза решили пока не использовать российские активы для помощи Украине. Вместо этого они предложили выдать Киеву кредит из бюджета ЕС.