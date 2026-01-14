Трамп заявил, что НАТО станет эффективнее, если Гренландией будут обладать США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп считает, что НАТО станет более грозной силой, если Гренландия будет частью США, а потому альянс должен способствовать переходу острова под контроль Вашингтона.

"НАТО станет гораздо более грозной и эффективной, если Гренландия будет в руках у США. Все остальные варианты неприемлемы", - написал он в социальной сети Truth Social в среду.

Трамп подчеркнул, что по его мнению альянс должен способствовать получению острова Вашингтоном, так как в противном случае его "заберут себе Россия или Китай".

Президент США вновь напомнил, что Гренландия необходима США для национальной безопасности.

Ранее в январе Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Гренландия является автономной территорией Дании.