NBC узнал, что Рубио поручили подготовить предложение о покупке Гренландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Перед госсекретарем США Марко Рубио поставили задачу подготовить в ближайшие недели предложение о покупке Гренландии, самоуправляемой территории Дании, сообщает в среду телеканал NBC News со ссылкой на высокопоставленного сотрудника Белого дома.

По данным источников, в Вашингтоне полагают, что покупка может обойтись США в сумму до $700 млрд. Такую оценку дали бывшие официальные лица США и эксперты.

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии расположена космическая база США "Питуффик".