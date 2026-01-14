Поиск

Макрон предупредил о беспрецедентных последствиях в случае нарушения суверенитета Гренландии

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон в среду выразил солидарность с Данией и заявил, что нарушение суверенитета Гренландии приведет к серьезным последствиям, сообщают французские СМИ.

"Если суверенитет европейской страны-союзника будет нарушен, то последствия каскадного характера будут беспрецедентными", - сказал лидер Франции.

В миреNBC узнал, что Рубио поручили подготовить предложение о покупке ГренландииЧитать подробнее

Он отметил, что Париж "с огромным вниманием" следит за ситуацией и "выражает полную солидарность с Данией и поддерживает ее суверенитет".

Ранее в январе президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон получит контроль над Гренландией тем или иным способом. "Если удастся сделать это по-хорошему, то отлично. А если нет, то значит мы сделаем это более жестким способом", - сказал он, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии расположена космическая база США "Питуффик".

Франция Эммануэль Макрон Гренландия США Дания Дональд Трамп
