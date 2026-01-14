США выводят часть персонала с базы в Катаре после угрозы со стороны Ирана

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Часть американских военных, расквартированных на базе ВВС "Эль-Удейд" в Катаре, переводят в другие места, после того как Тегеран предупредил, что нанесет удар по американским целям в регионе в случае атаки США на Иран, сообщает в среду газета The Independent.

"Некоторым служащим на базе "Эль-Удейд", крупнейшей американской базе на Ближнем Востоке, где размещено около 10 тыс. военнослужащих, рекомендовали покинуть ее", - пишет издание.

Газета напоминает, что в июне 2025 года перед ударом США по Ирану американское командование отозвало часть военных с баз США в регионе.

Ранее в среду министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана. Он пояснил, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. При этом американские СМИ отмечают, что Трамп, по их данным, еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.