В западных разведслужбах полагают, что США, скорее всего, решатся атаковать Иран

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В спецслужбах западных стран полагают, что США, похоже, пойдут на военную операцию в отношении Ирана, сообщает в среду The National со ссылкой на представителя служб безопасности одного из государств Запада.

"Военные приготовления показывают, что крупной военной операции дали "зеленый свет" (...) В наших разведывательных агентствах считают, что удары становятся неминуемыми. Звучали призывы уезжать из Ирана, а еще мы видим первые шаги по эвакуации части персонала США и их семей из Катара", - заявил источник.

По его словам, ожидаются "точечные удары", которые сыграют решающую роль в решении кризиса, однако оставят пространство для последующей относительной деэскалации ситуации.

Других подробностей собеседник газеты не привел.

В свою очередь израильский чиновник заявил газете, что, по оценкам властей Израиля, президент США Дональд Трамп решил вмешаться в ситуацию вокруг Ирана. Однако сроки и масштаб соответствующих действий остаются неясными.

Ранее Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. При этом американские СМИ отмечают, что Трамп, по их данным, еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.

В среду министр обороны Ирана Азиз Нафизаде заявил, что Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана. Он сказал, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.