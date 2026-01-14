Тегеран угрожает ударами по военным базам США в случае американского нападения на Иран

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Тегеран нанесет удары по американским базам на Ближнем Востоке, если США решат вновь атаковать территорию Ирана, заявил в среду министр обороны страны Азиз Нафизаде.

"Иран ударит по американским базам, если подвергнется нападению", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Министр пояснил, что целью иранских ударов на Ближнем Востоке могут стать базы как США, так и некоторых их союзников.

"Наш ответ будет болезненным для наших врагов", - добавил Нафизаде.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана в ответ на действия властей по подавлению масштабных беспорядков. При этом американские СМИ отмечают, что Трамп, по их данным, еще не принял решение о том, на какие именно меры он готов пойти.