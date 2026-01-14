Поиск

Премьер Гренландии призвал отложить дебаты о независимости острова из-за кризиса с США

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Дискуссии о получении независимости Гренландией - автономной территорией Дании - не являются своевременными в условиях продолжающегося кризиса в отношениях с США, желающими получить остров, заявил премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен.

"Мы не должны играть в азартные игры с нашим правом на самоопределение, когда другая страна говорит о том, чтобы завладеть нами", - приводит высказывание премьера журнал Newsweek.

Политик подчеркнул, что, хотя независимость острова может быть целью в будущем, "сейчас приоритетом является единство с Данией".

"Здесь и сейчас мы являемся частью Датского королевства, и мы вместе с королевством. Это особенно важно в нынешней серьезной ситуации", - сказал Нельсон.

Он призвал к осторожности в обсуждениях будущей независимости острова.

Ранее правительство Гренландии заявило, что не поддерживает желание США получить контроль над этим регионом и рассчитывает на помощь НАТО.

Президент США Дональд Трамп заявлял, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей. Трамп добавил, что "другие стороны должны решать сами, что военные действия в Венесуэле означают для проблемы Гренландии".

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".

Гренландия на протяжении нескольких лет высказывает желание о самоопределении и желании независимости. В настоящее время она фактически находится под управлением Дании, однако в политических кругах страны идет дискуссия о получении статуса самостоятельного государства.

