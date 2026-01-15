Поиск

Родригес сообщила, что обсудила с Трампом нерешенные вопросы в отношениях между странами

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес сообщила о состоявшемся "продуктивном" телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

"В ходе беседы мы обсудили двустороннюю рабочую повестку на благо наших народов, а также нерешенные вопросы во взаимоотношениях между нашими правительствами", - написала Родригес в соцсетях.

По ее словам, разговор прошел "в атмосфере взаимного уважения" и был "продуктивным".

В свою очередь Трамп в Truth Social также позитивно отозвался о состоявшейся беседе.

"Многие темы были обсуждены, включая нефть, полезные ископаемые, торговлю и, конечно же, национальную безопасность. Это партнерство между Соединенными Штатами и Венесуэлой будет впечатляющим для всех!" - сообщил американский лидер.

Ранее Трамп рассказал о разговоре с Родригес журналистам.

"Мы сегодня отлично побеседовали. И она потрясающий человек. Это тот человек, с которым мы очень хорошо работаем", - сказал он журналистам в среду, отвечая на вопрос, с кем из лидеров Венесуэлы он собирается сотрудничать.

По словам Трампа, "у нас был долгий звонок". "Мы обсудили много вопросов, и, как мне кажется, у нас сейчас очень хорошие отношения с Венесуэлой", - отметил Трамп.

3 января американские военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы 5 января принесла присягу в качестве временно исполняющей обязанности главы государства.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину он не признал.


