Трамп сообщил о долгом разговоре с Родригес и назвал ее "потрясающим человеком"

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп высоко оценил свое взаимодействие с исполняющей обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес и провел с ней телефонный разговор.

"Мы сегодня отлично побеседовали. И она потрясающий человек. Это тот человек, с которым мы очень хорошо работаем", - сказал Трамп журналистам, отвечая на вопрос о том, с кем из лидеров Венесуэлы он собирается сотрудничать.

По словам американского президента, это был "долгий звонок". "Мы обсудили много вопросов, и, как мне кажется, у нас сейчас очень хорошие отношения с Венесуэлой", - отметил Трамп.

3 января американское военные захватили в Каракасе президента Венесуэлы Николаса Мадуро и вывезли его в США. Американские власти обвиняют его в причастности к наркоторговле. Вице-президент Венесуэлы 5 января принесла присягу в качестве временно исполняющей обязанности главы государства.

5 января Мадуро предстал перед федеральным судом Манхэттена. Ему были предъявлены обвинения, связанные с наркоторговлей, но свою вину он не признал.