Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Американский президент Дональд Трамп заявил, что реализация проекта ПРО "Золотой купол" зависит от того, будет ли Гренландия принадлежать США.

"Гренландия очень нам нужна для национальной безопасности. Если ее у нас не будет, в безопасности будет огромная дыра, особенно в том, что мы делаем с проектом "Золотой купол", - сказал он журналистам.

Он добавил, что США обсуждают с НАТО тему Гренландии.

В прошлом году Трамп заявлял, что американская система ПРО "Золотой купол" обойдется в $175 млрд. По его словам, она обеспечит "почти стопроцентную защиту" территории США и охватит Канаду, которая давно сотрудничает с США в области североамериканской противоракетной обороны в рамках NORAD. Трамп выражал уверенность, что система, включающая космическое оружие для перехвата ракетных ударов по США, будет "полностью работоспособна" до того, как он покинет свой пост.

Guardian, ссылаясь на осведомленные источники в Пентагоне, сообщал, что "Золотой купол" не будет завершен к концу срока пребывания Трампа в Белом доме. По словам источников газеты, через три года можно лишь иметь основу полностью действующего "Золотого купола", где военная сеть спутников и космических систем связи могла бы отслеживать сотни приближающихся к США ракет. На этом этапе не будет возможности уничтожать ракеты с помощью космического оружия. Также американские СМИ отмечали, что в США существуют сомнения, будто "Золотой купол" сможет нейтрализовать угрозу масштабного ракетного нападения.

Гренландия Дональд Трамп НАТО NORAD США Пентагон
