В Берлине ждут скорого разрешения кризиса вокруг Гренландии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль выразил надежду на скорое завершение кризиса, вызванного притязаниями США на Гренландию, и приветствовал диалог между Вашингтоном и Копенгагеном. Он сказал об этом в Берлине на совместной пресс-конференции с главой МИД Австрии Беате Майнль-Райзингер.

"Я с радостью воспринял новость о том, что диалог между США, с одной стороны, и Королевством Дания и Гренландией, с другой, на тему будущего состоится. Это действие, подобающее партнерам ", - сказал Вадефуль.

Он твердо уверен в том, что "совместное решение кризиса, которое в конечном счете принесет безопасность", будет найдено в скором времени.

"Это позволит предотвратить именно те опасности, которым мы подвергаемся все вместе - ни США, ни Гренландия, ни Дания по отдельности, а мы как союз в целом. Именно так мы и хотим подходить к этому вопросу - руководствуясь общим пониманием", - подчеркнул министр.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии, так как считает это важным для нацбезопасности США. При этом власти контролирующей остров Дании заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.