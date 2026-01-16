Трамп пригрозил пошлинами странам за попытки помешать США присоединить Гренландию

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что может ввести пошлины против стран, которые хотят помешать его намерению присоединить территорию Гренландии к США.

"Я могу установить пошлины против стран, если они не согласны (с его мнением - ИФ) по Гренландии, потому что нам нужна Гренландия в целях национальной безопасности", - сказал он в Белом доме на круглом столе, посвященного проблемам здравоохранения в стране.

Трамп неоднократно заявлял, что намерен добиваться присоединения Гренландии, так как считает это важным для нацбезопасности США. При этом власти Дании, автономной территорией которой является остров, заявляют, что не намерены его уступать. Власти самой Гренландии неоднократно заверяли, что возможность стать частью США их не интересует.