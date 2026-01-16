Власти Ирана сообщили о задержании 3 тысяч человек с начала протестов

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Иране за время протестов спецслужбы задержали не менее трех тысяч человек, в том числе участников беспорядков и подозреваемых в участии в террористических группировках, сообщает EFE со ссылкой на представителей иранских властей, которые, в свою очередь, ссылаются на данные спецслужб.

При этом власти Ирана не раскрывают каких-либо деталей о самих задержаниях, о личностях задержанных и об условиях, в которых они содержатся.

Протесты в Иране начались в самом конце минувшего года из-за ухудшения экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты, но позже на них стали звучать и политические призывы.