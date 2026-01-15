Поиск

США перебрасывают авианосную группу на Ближний Восток из Южно-Китайского моря

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Пентагон перемещает авианосную ударную группу из Южно-Китайского моря на Ближний Восток на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном, сообщает NewsNation со ссылкой на источник.

Согласно публикации, "переброска (...) займет около недели", группа прибудет в зону ответственности Центрального командования ВС США. Численный состав группы не уточняется.

В среду The Washington Post писала, что в Вашингтоне осознают, что в настоящее время у США нет достаточных ресурсов, чтобы провести полноценную военную операцию в Иране.

"В настоящее время у администрации просто нет ресурсов в регионе, чтобы нанести полноценный силовой удар, не рискуя получить ответ", - сообщил газете источник, приближенный к администрации президента США. Он уточнил, что Штатам "пришлось вывести значительную часть средств из Центрального командования (CENTCOM), чтобы поддержать Венесуэлу".

Издание напоминает, что в июне американский авианосец "Джеральд Форд" покинул порт приписки в Норфолке, чтобы направиться в Средиземное море для поддержки Израиля, а в ноябре был перенаправлен в Карибский бассейн, где и остается. Еще два авианосца находятся в настоящее время в Индо-Тихоокеанском регионе. Авианосец "Джордж Вашингтон" стоит в порту в Японии, а "Авраам Линкольн" находится в Южно-Китайском море.

Ранее президент США Дональд Трамп пригрозил принять жесткие меры против Ирана из-за насильственного подавления иранскими властями масштабных протестов в стране.

Хроника 02 – 15 января 2026 года Протесты в Иране
