Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

Фото: Celal Gunes/Anadolu via Getty Images

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

"Военные деятели отправлялись спать, ожидая, что Трамп в среду отдаст окончательный приказ на атаку", - сообщает WSJ.

"Но Трамп слушал и альтернативные точки зрения. Должностные лица США говорили, что США не могут быть уверены в возможности свергнуть режим лишь благодаря быстрой серии авиаударов; неясно, помогли бы бомбардировки военных и гражданских целей в Иране восстанию и ослаблению иранского правительства", - отмечает издание.

Кроме того, советники пояснили Трампу, что сейчас США не располагают в ближневосточном регионе достаточными военными ресурсами, которые позволили бы вести масштабную планомерную атаку на Иран, и одновременно защитили бы американские войска и союзников США на Ближнем Востоке.

Собеседники газеты продолжили, что в среду, 14 января, Трамп провел телефонные переговоры с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Премьер заявил, что сейчас не время атаковать Иран, поскольку, вероятно, удары запоздали и вряд ли помогут протестующим; кроме того, Израилю нужно больше помощи США, чтобы защититься от возможного ответного удара Ирана.

Власти арабских стран объяснили Вашингтону, что для атаки на Иран время неподходящее. Они предупредили США, что протесты в Иране во многом подавлены, и что неясно, кто возглавит оппозицию в стране, если авиаудары США по Ирану приведут к успеху.

Представители властей арабских стран рассказали изданию, что секретарь верховного совета нацбезопасности Али Лариджани и другие иранские чиновники убеждали страны Персидского залива, Турцию, Ирак надавить на Трампа, чтобы он отступился в среду. Вдобавок, в Тегеране подчеркнули, что в случае атаки на Иран он нанесет ответные удары по американским базам в Катаре, ОАЭ и Саудовской Аравии.

В итоге днем 14 января поведение Трампа начало меняться. Так, он заявил журналистам, что "убийства в Иране прекратились, что больше нет планов осуществлять казни". В четверг президент заявил, что удовлетворен решением иранских властей не применять высшую меру наказания в отношении участников протестов в стране.

Но позднее телеканал ABC News, ссылаясь на осведомленные источники, передавал что Пентагон в ближайшие дни начнет переброску на базы вблизи Ирана эскадрилий истребителей и систем противоракетной обороны помимо отправки авианосной группы, которая может прибыть в регион через неделю.

Как отмечает телеканал, переброска военных активов предоставит Трампу дополнительные возможности для нанесения удара по Ирану в будущем, если он примет соответствующее решение.

