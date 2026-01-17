Хаменеи заявил, что возлагает ответственность на Трампа за беспорядки и гибель людей в Иране

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что президент США Дональд Трамп виновен в жертвах и разрушениях при беспорядках, в которые переросли акции протеста в Иране.

"Президент США несет ответственность за жертвы, ущерб, лживые обвинения против народа Ирана, и в связи с этим он является преступником", - приводит Press TV слова Хаменеи.

Телеканал напоминает, что иранские власти связывают беспорядки в стране с действиями США и Израиля.

Протесты в Иране начались в самом конце минувшего года из-за ухудшения экономической ситуации, в частности, из-за резкого падения курса национальной валюты, но позже на них стали звучать и политические призывы.

16 января агентство EFE сообщило, что не менее 3 тыс. человек были задержаны в Иране по подозрению в террористических действиях за время протестов.

Западные СМИ отмечают, что Иран был более 200 часов отключен от Интернета, доступ к нему восстанавливается очень медленно.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на источники передавало, что Трамп 13 января распорядился, чтобы Пентагон начал готовиться атаковать Иран, но позднее прислушался к многочисленным возражениям против своевременности операции. В итоге, в среду Трамп заявил журналистам, что "убийства в Иране прекратились, что больше нет планов осуществлять казни".

Тем не менее, телеканал ABC News, ссылаясь на осведомленные источники, передавал что Пентагон в ближайшие дни начнет переброску на базы вблизи Ирана эскадрилий истребителей и систем противоракетной обороны помимо отправки авианосной группы, которая может прибыть в регион через неделю.