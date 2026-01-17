Поиск

Курды обвинили Дамаск в нарушении соглашения об отводе курдских сил в провинции Алеппо

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что власти Сирии нарушили договоренности об уходе отрядов СДС с территорий провинции Алеппо вблизи реки Евфрат, сообщает Al Jazeera.

"В заявлении СДС говорится, что правительственные войска вошли в эти районы до завершения процесса отвода курдских отрядов, и это нарушение сделки", - информирует телеканал.

СДС предупредили, что такой шаг создает опасную обстановку и грозит эскалацией ситуации. В ополчении призвали международные силы, поддерживающие реализацию соглашения, вмешаться.

В миреВ США опасаются, что власти Сирии планируют операцию против курдского ополченияЧитать подробнее

По данным Al Jazeera сирийские войска установили полный контроль над Мескеной, движутся в сторону города Дибси-Афнан. Также военные расширяют подконтрольную территорию восточнее Дейр-Хафира, дав возможность отойти 200 бойцам СДС.

На прошлой неделе сирийские военные объявили закрытой военной зоной два квартала Алеппо - Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами; затем смогли выбить оттуда курдских ополченцев. После этого власти ввели режим закрытой военной зоны на востоке провинции Алеппо потребовали от вооруженных групп покинуть ее.

Ранее издание The National со ссылкой на источники передавало, что Центральное командование ВС США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери своего оплота в Алеппо.

10 марта 2025 года в Дамаске между президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечали разные СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

Алеппо Сирия СДС Сирийские демократические силы
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хаменеи заявил, что возлагает ответственность на Трампа за беспорядки и гибель людей в Иране

Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

 Более ста человек погибли на юге Африки в результате наводнений

Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

 Трамп 13 января приказал готовиться к удару по Ирану, но передумал из-за возражений

Новая китайская ракета "Церера-2" потерпела неудачу в ходе первого запуска

Новые правила игры глобального мира

 Новые правила игры глобального мира

Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

 Суд в Армении вновь освободил главу ГК "Ташир" Карапетяна из СИЗО и поместил под домашний арест

Что случилось этой ночью: суббота, 17 января

Гренландия нужна Соединенным Штатам для эффективности ПРО "Золотой купол"

Что произошло за день: пятница, 16 января

В Европе цены на газ за неделю выросли больше, чем за два года
Хроники событий
Протесты в Иране Протесты в Иране 50 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8172 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2502 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 125 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 15 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 68 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 422 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });