Курды обвинили Дамаск в нарушении соглашения об отводе курдских сил в провинции Алеппо

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС) заявили, что власти Сирии нарушили договоренности об уходе отрядов СДС с территорий провинции Алеппо вблизи реки Евфрат, сообщает Al Jazeera.

"В заявлении СДС говорится, что правительственные войска вошли в эти районы до завершения процесса отвода курдских отрядов, и это нарушение сделки", - информирует телеканал.

СДС предупредили, что такой шаг создает опасную обстановку и грозит эскалацией ситуации. В ополчении призвали международные силы, поддерживающие реализацию соглашения, вмешаться.

По данным Al Jazeera сирийские войска установили полный контроль над Мескеной, движутся в сторону города Дибси-Афнан. Также военные расширяют подконтрольную территорию восточнее Дейр-Хафира, дав возможность отойти 200 бойцам СДС.

На прошлой неделе сирийские военные объявили закрытой военной зоной два квартала Алеппо - Шейх-Максуд и Ашрафия, населенных преимущественно курдами; затем смогли выбить оттуда курдских ополченцев. После этого власти ввели режим закрытой военной зоны на востоке провинции Алеппо потребовали от вооруженных групп покинуть ее.

Ранее издание The National со ссылкой на источники передавало, что Центральное командование ВС США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери своего оплота в Алеппо.