Франция пока не намерена принимать приглашение США в Совет мира по Газе

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Французские власти на данном этапе не собираются давать положительный ответ на приглашение Вашингтона войти в состав новой международной организации Совет мира по Газе, сообщает BFM TV.

В окружении французского лидера Эммануэля Макрона заявили телеканалу, что Париж "на данном этапе не намерен положительно отвечать" на приглашение США.

Ранее в МИД Франции сообщили, что "как и многие другие страны, Франция была приглашена США". Однако во французском ведомстве в этом контексте напомнили о необходимости соблюдать Устав ООН.

"Международное право, суверенное равенство стран и мирное урегулирования должны преобладать над произволом, властными отношениями и войнами", - добавили в МИД Франции.

Создание Совета мира было частью предложенного президентом США Дональдом Трампом плана по завершению конфликта в секторе Газа. О его формировании объявили в январе 2026 года.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено управлять анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.