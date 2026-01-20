Глава Минсельхоза Франции считает недопустимой угрозу Трампа о пошлине в 200% на французские вина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что шокирована "враждебным заявлением" президента США Дональда Трампа с угрозой ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское, она считает, что Европа должна на это отреагировать.

"Да, я считаю это шокирующим. Вдвойне шокирующим из-за масштаба угрозы, которая кладет конец нашей возможности экспортировать вино и шампанское на крупный экспортный рынок, и из-за шантажа", - сказала Женевар во вторник в эфире телеканала TF1.

Она добавила, что "Франция и Европа в целом не могут молчать" перед лицом этого "враждебного заявления в адрес Франции и французского виноделия". По ее словам, это явная угроза, "направленная на то, чтобы заставить европейцев отступить, потому что французов пригласили в Совет мира" по Газе, а они отказались. Это, отметила она, "недопустимая угроза, которая не может остаться без ответа". "Это явное принуждение, использование экономического оружия в политических целях", - заявила министр.

Женевар напомнила, что торговое соглашение с США, заключенное минувшим летом председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Трампом, пока еще не ратифицировано. По ее мнению, "американцы тоже многое потеряют в этом противостоянии", тогда как "существует экономический проект между Соединенными Штатами и Европейским союзом по снижению тарифов на экспортные товары (из США) на сумму 93 млрд евро".

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона ранее заявили французским СМИ, что Париж "на данном этапе не намерен положительно отвечать" на приглашение США участвовать в Совете мира.

В ответ на это Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина.