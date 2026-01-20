Поиск

Глава Минсельхоза Франции считает недопустимой угрозу Трампа о пошлине в 200% на французские вина

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Министр сельского хозяйства Франции Анни Женевар заявила, что шокирована "враждебным заявлением" президента США Дональда Трампа с угрозой ввести пошлины в 200% на французские вина и шампанское, она считает, что Европа должна на это отреагировать.

"Да, я считаю это шокирующим. Вдвойне шокирующим из-за масштаба угрозы, которая кладет конец нашей возможности экспортировать вино и шампанское на крупный экспортный рынок, и из-за шантажа", - сказала Женевар во вторник в эфире телеканала TF1.

Она добавила, что "Франция и Европа в целом не могут молчать" перед лицом этого "враждебного заявления в адрес Франции и французского виноделия". По ее словам, это явная угроза, "направленная на то, чтобы заставить европейцев отступить, потому что французов пригласили в Совет мира" по Газе, а они отказались. Это, отметила она, "недопустимая угроза, которая не может остаться без ответа". "Это явное принуждение, использование экономического оружия в политических целях", - заявила министр.

Женевар напомнила, что торговое соглашение с США, заключенное минувшим летом председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и президентом Трампом, пока еще не ратифицировано. По ее мнению, "американцы тоже многое потеряют в этом противостоянии", тогда как "существует экономический проект между Соединенными Штатами и Европейским союзом по снижению тарифов на экспортные товары (из США) на сумму 93 млрд евро".

В окружении президента Франции Эммануэля Макрона ранее заявили французским СМИ, что Париж "на данном этапе не намерен положительно отвечать" на приглашение США участвовать в Совете мира.

В ответ на это Трамп пригрозил ввести пошлины в 200% на французские вина.

Франция США Дональд Трамп
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

 Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прибыл в Давос

Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

 Молдавия запустила процедуру выхода из СНГ

Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

 Трамп подтвердил приглашение Путину войти в состав Совета мира по Газе

Цена нефти Brent стабилизировалась на уровне $64 за баррель

Что случилось этой ночью: вторник, 20 января

NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

 NORAD сообщило об отправке своих самолетов на базу в Гренландии

Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

 Глава Южной Кореи призвал провести тщательное расследование запуска дрона в КНДР

Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

 Стармер пытается убедить Трампа отказаться от захвата Гренландии

Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

 Самолет, следовавший из Дубая в Казань, совершил вынужденную посадку в Баку

Президент Грузии помиловал 159 заключенных
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8190 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 52 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 66 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });