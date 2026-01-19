Президент Финляндии не верит, что США пойдут на военный захват Гренландии

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб, которого в политических кругах Запада рассматривают как друга американского президента Дональда Трампа, не верит в возможность военного захвата Гренландии Соединенными Штатами Америки.

"Я не верю, что Соединённые Штаты захватят Гренландию военным путём", - заявил он в понедельник на пресс-конференции в Давосе на Всемирном экономическом форуме.

Он назвал ситуацию вокруг Гренландии "исключительной" и заверил, что его страна стремится оказывать влияние "решительным образом". "Тарифные угрозы на уровне союзников недопустимы", - сказал Стубб, отметив, что "поддержка Финляндией Дании и Гренландии остаётся сильной", и что "гренландцы и датчане сами решают своё будущее".

"Ситуацию необходимо решать путем переговоров, и Финляндия является ценным союзником Соединённых Штатов в плане переговоров", - сказал Стубб.

Он отметил, что решением этого вопроса была бы ООН, но не исключил, что могли бы быть применены и иные "творческие средства".

Президент также выразил озабоченность тем, что вопрос Гренландии может стать доминирующим на встрече в Давосе и поэтому ситуация вокруг Украины останется на заднем плане. "Как Украина, так и Финляндия постараются сохранить этот вопрос в повестке дня в Давосе", - сказал Стубб.

Он также отметил, что получил от Трампа приглашение принять участие в Совете мира по Газе, но пока ответа на него не давал. "В Финляндии мы рассматриваем приглашение и не будем принимать быстрых решений на данном этапе", - сказал президент.