Американский главнокомандующий на Ближнем Востоке посетил Сирию

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Глава американского командования на Ближнем Востоке Брэд Купер посетил Сирию, чтобы удостовериться, что между сирийскими правительственными войсками и возглавляемыми курдами Сирийскими демократическими силами (СДС) соблюдается перемирие, сообщает "Аль-Арабийя", отметив, что этот визит не освещался.

Глава СДС Мазлум Абди объявил, что он провел "продуктивную и конструктивную" встречу с Купером и специальным посланником США по Сирии Томом Барраком в иракском Курдистане.

Ранее к сирийским войскам перешел контроль над провинциями Дейр-эз-Зор и Эр-Ракка на востоке Сирии, включая расположенные там месторождения нефти и газа. До этого момента СДС контролировали около 25% сирийской территории, не желали переходить в подчинение Дамаску при президенте Сирии Башаре Асаде, который из-за наступления оппозиционных сил покинул пост в декабре 2024 года.

В соответствии с новыми договоренностями Дамаска и СДС, отряды СДС в итоге интегрируются в сирийские вооруженные силы.

Ранее The National со ссылкой на источники передавало, что Центральное командование ВС США порекомендовало курдским ополченцам перестать оказывать сопротивление сирийским правительственным силам после потери своего оплота в Алеппо.

10 марта 2025 года в Дамаске между сирийским лидером Ахмедом аш-Шараа и командующим СДС Мазлумом Абди было подписано соглашение об интеграции всех гражданских и вооруженных структур курдской автономии на северо-востоке Сирии в государственные институты. В соответствии с этим соглашением, планируется вступление 90 тыс. членов СДС в армию Сирии. Однако, как отмечал ряд СМИ, с тех пор конкретных шагов не последовало.

