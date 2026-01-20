Поиск

США планируют распространить работу Совета мира на всю планету

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Власти США собираются расширить сферу деятельности Совета мира, запускаемого в рамках урегулирования конфликта в секторе Газа, на весь мир, сообщает во вторник Axios со ссылкой на неназванного высокопоставленного американского чиновника.

"Совет мира не будет ограничиваться Газой. Это Совет мира для всего мира", - разъяснил собеседник портала.

"Президент США Дональд Трамп сосредоточил внимание в первую очередь на Западном полушарии, но смотрит за всем миром. Я бы не сказал, что он зациклен на глобальном доминировании. Для него Америка на первом месте. А Америка по-прежнему мировой лидер", - продолжил источник.

В свою очередь советники президента объяснили, что Трамп в особенности воодушевлен успехом операции 3 января 2025 года по захвату президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Ожидается, что Трамп в четверг даст официальный старт работе Совета мира. Источник отметил, что всего Трамп пригласил в Совет 58 лидеров стран.

Однако предполагается, что Трамп будет иметь право вето в отношении всех решений структуры. "Это не то, на что мы подписывались в Шарм-эль-Шейхе", - заявил высокопоставленный представитель европейской страны, имея в виду саммит в Египте в октябре 2025 года по урегулированию в Газе.

Накануне сообщалось, что французские власти на данном этапе не собираются давать положительный ответ на приглашение Вашингтона войти в состав новой международной организации Совет мира по Газе. В ответ Трамп заявил, что может ввести пошлины в 200% на французскую алкогольную продукцию, и президент Франции Эммануэль Макрон тогда вступит в Совет.

Около 60 лидеров стран по всему миру получили приглашения в Совет мира, некоторые в качестве членов-основателей. Среди лидеров, получивших такие приглашения, в частности, числятся главы России, Белоруссии, Венгрии, Италии, Бразилии, Индии, Турции и других. Первым председателем Совета стал Трамп.

Частью Совета также являются исполнительный комитет Совета мира и исполнительный совет по сектору Газа. В оба органа, помимо прочих, входят госсекретарь США Марко Рубио, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр и спецпосланник президента США Стив Уиткофф.

Также под руководством Совета будет действовать Палестинский национальный комитет по управлению сектором Газа, которому получено руководить анклавом. Комитет возглавил бывший вице-премьер Палестинской национальной администрации Али Шаат.

