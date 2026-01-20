Президент Финляндии надеется, что кризис с Гренландией удастся разрешить

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Президент Финляндии Александр Стубб выразил надежду, что в скором времени сторонам удастся прийти к единому мнению по гренландскому вопросу, сообщает во вторник Bloomberg.

"Мои беседы на эту тему за последние два-три часа - настолько быстро ситуация меняется в мире внешней политики - дали мне немного надежды на то, что нам удастся найти выход", - заявил он в интервью агентству.

По словам Стубба, он ожидает, что ситуацию с Гренландией удастся "сгладить" уже к концу этой недели.

Финский президент также заявил, что между Вашингтоном и Европой произошло недопонимание относительно размещения европейских военных на острове, подчеркнув, что не считает США угрозой для Гренландии.

Вместе с тем Стубб отметил, что хотел бы обсудить безопасность в Арктике с союзниками по НАТО. "Я бы хотел провести саммит НАТО, на котором мы все смогли бы прийти к соглашению по новой структуре арктической безопасности", - заявил он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что остров Гренландия необходим США для оборонных целей.

Гренландия считается центральным звеном в обеспечении безопасности Арктики, стартовой точкой для морских путей, территорией, где залегают редкоземельные металлы и другие ресурсы. Западные СМИ отмечают, что на острове есть запасы графита, меди, цинка, золота, алмазов, железной руды, титана, ванадия, урана, причем геологоразведочные работы проведены не в полной мере. В Гренландии находится космическая база США "Питуффик".

Гренландия - самоуправляемая территория Дании.