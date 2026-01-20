ЕК предложила меры по дальнейшему укреплению кибербезопасности ЕС

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Еврокомиссия (ЕК) представила в Страсбурге предложения по новому пакету мер кибербезопасности "перед лицом растущих угроз".

"Угрозы кибербезопасности - это не просто технические проблемы. Они представляют собой стратегический риск для нашей демократии, экономики и образа жизни. Благодаря новому пакету кибербезопасности у нас будут средства для лучшей защиты наших важнейших цепочек поставок информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а также для решительной борьбы с кибератаками", - заявила исполнительный заместитель председателя ЕК Хенна Вирккунен.

Как сказано в коммюнике ЕК, пакет мер включает в себя предложение по пересмотренному закону о кибербезопасности, который призван повысить "безопасность цепочек поставок ИКТ" в Евросоюзе.

"Закон (...) будет гарантировать, что продукция, поступающая к гражданам ЕС, является кибербезопасной по своей конструкции. Он также облегчит соблюдение существующих правил кибербезопасности Европейского союза и усилит роль Агентства ЕС по кибербезопасности (ENISA) в поддержке государств-членов и союза в противодействии угрозам кибербезопасности", - говорится в сообщении Еврокомиссии.

Ожидается, что это позволит ЕС и государствам-членам союза "совместно выявлять и снижать риски в 18 критически важных секторах ЕС, учитывая также экономические последствия и рыночные поставки".

Новый закон о кибербезопасности вступит в силу немедленно после его утверждения Европарламентом и Советом ЕС.