Европарламент решил заморозить ратификацию торгового соглашения с США

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Европарламент проголосовал за заморозку процесса ратификации соглашения с США по торговле, сообщает BFMTV. Как заявила журналистам председатель парламентской группы социал-демократов Ираче Гарсия Перес, на это согласилось большинство депутатов, представляющих основные политические силы.

Депутаты решили приостановить обсуждение соглашения. Без завершения этого процесса провести ратификацию невозможно.

BFMTV назвал это решение первым конкретным шагом Евросоюза в ответ на угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины против ряда стран Европы, которые не поддерживают присоединение к США Гренландии.

Торговое соглашение предусматривает, в частности, американские пошлины в 15% на товары из ЕС, а также - отмену европейских пошлин на некоторые товары из США.