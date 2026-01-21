Лагард не ждет от новых пошлин США заметных последствий для инфляции в ЕС

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Очередные импортные пошлины, которыми угрожает президент США Дональд Трамп, окажут незначительное воздействие на инфляцию в странах Европейского союза, заявила радио RTL глава Европейского центрального банка Кристин Лагард.

"Если рассматривать краткосрочную перспективу, то непосредственный эффект будет достаточно слабым, - сказала она. - Поскольку инфляция у нас под контролем на уровне 1,9%, влияние будет минимальным. Гораздо серьезнее степень неопределенности, создаваемая этими постоянными переменами".

При этом она отметила, что крупные страны-экспортеры, включая Германию, пострадают сильнее, чем, например, Франция.

В прошедшие выходные Трамп объявил, что введет с февраля импортные пошлины в размере 10% для восьми европейских стран, выступающих в поддержку Дании и Гренландии и против присоединения Гренландии к США. С 1 июня они будут повышены до 25% и будут действовать до достижения соглашения о покупке Вашингтоном Гренландии, сказал президент США.

"Трамп часто применяет меркантильный подход... он устанавливает очень высокую планку, которая порой совершенно нереалистична", - сказала Лагард. В ответ Европа должна продемонстрировать коллективную решимость, быть единой и непоколебимой, добавила она.