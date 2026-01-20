Поиск

Москва прояснит в контактах с США инициативу создания Совета мира по Газе

Москва. 20 января. INTERFAX.RU - Россия заинтересована в любых возможностях, приближающих решение палестинского вопроса, контактирует с американской стороной по инициативе создания Совета мира по Газе, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Безусловно, мы хотим прояснить концептуальное видение и практическое видение нашими американскими коллегами этой инициативы. Сейчас мы такие вопросы пытаемся прояснить, будем контактировать", - сказал он на пресс-конференции во вторник.

По словам министра, Москва "заинтересована использовать любые возможности, которые будут приближать нас к решению проблем палестинского народа, прежде всего острейших гуманитарных проблем, вызванных боевыми действиями Израиля".

"Вслед за решением гуманитарных проблем палестинского народа, конечно же, необходимо будет приступать к урегулированию политической ситуации через – и мы в этом по-прежнему убеждены – выполнение решений ООН: без создания Палестинского государства Ближний Восток не может быть стабильным", - подчеркнул Лавров.

Трамп ранее сообщил о формировании Совета мира по Газе. В состав Совета вошли госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера, инвестор Джаред Кушнер, бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, глава Всемирного банка Ажай Банга и заместитель советника по нацбезопасности США Роберт Гэбриел.

