ЕК заявила о готовности ЕС действовать решительно, если диалога с США по Гренландии не получится

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Европа в ответ на угрозы США вокруг Гренландии готова решительно действовать, если диалога с Вашингтоном не получится, заявила председатель Европейской комиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

Выступая в среду на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге, она напомнила, что 22 января европейские лидеры встретятся в Брюсселе, "чтобы обсудить ответные меры".

"Мы находимся на перепутье. Европа предпочитает диалог и (политические - ИФ) решения, но мы полностью готовы действовать, если это необходимо, в единстве, в срочном порядке и с решимостью", - сказала глава ЕК, не уточняя, о каких действиях может идти речь.

По её словам, Гренландия при всей её разнообразной значимости, - "это, прежде всего, земля проживания свободного и суверенного народа, это государство со своим суверенитетом и правом на территориальную целостность". "И будущее Гренландии должны решать только сами гренландцы", - добавила фон дер Ляйен.

Она отметила, что в Европе согласны с точкой зрения США о необходимости обеспечения безопасности Арктического региона и работают вместе с ними над этим, в частности, в рамках НАТО. "Мы разделяем одинаковую стратегическую оценку безопасности в Арктике. И именно поэтому угроза дополнительных пошлин из соображений безопасности просто ошибочна. Если мы сейчас погрузимся в опасную нисходящую спираль в отношениях между союзниками, это лишь подстегнёт тех самых противников, которых мы оба так стремимся не допустить в наше стратегическое пространство", - подчеркнула председатель ЕК.

Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что Гренландия имеет важное значение для создания системы ПРО "Золотой купол". "Обладание Гренландией сделало бы "Золотой купол" гораздо более эффективным", - сказал Трамп в интервью телеканалу News Nation.

Он также отверг угрозу ЕС ответить на вторжение США в Гренландию с помощью жёстких мер в вопросах торговли. "Всё, что бы они ни сделали (...) вернётся к ним рикошетом", - сказал Трамп.

В последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.