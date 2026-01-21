Экс-премьер Южной Кореи приговорен к 23 годам тюремного заключения

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Бывший премьер-министр Южной Кореи Хан Дук Су приговорен в среду к 23 годам тюремного заключения, он признан виновным в содействии введению военного положения - мере, к которой прибегнул экс-президент страны Юн Сок Ель в декабре 2024 года.

В ходе расследования выяснилось, что Хан Дук Су сыграл ключевую роль в принимавшихся тогда президентом решениях.

В то же время приговор оказался суровее, чем тот, на котором настаивала прокуратура, запрашивавшая для Хан Дук Су 15-летний срок заключения.

В декабре 2024 года Юн Сок Ель ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента. Ранее в январе Юн Сок Еля приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинениям, в том числе связанным с попыткой препятствования аресту в прошлом году.