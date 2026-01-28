Супругу экс-президента Южной Кореи приговорили к 20 месяцам тюрьмы

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Предпринимательницу Ким Гон Хи, являющуюся женой бывшего президента Южной Кореи Юн Сок Ёля, приговорили к году и восьми месяцам тюрьмы по делу о коррупции, сообщают в среду южнокорейские СМИ.

Суд вынес такой приговор после того, как признал Ким Гон Хи виновной в получении дорогих подарков от религиозной организации "Церковь объединения". Вместе с тем ее оправдали по обвинениям в манипулировании акциями и нарушении Закона о финансировании политической деятельности.

Изначально обвинение требовало 15 лет тюремного заключения.

В 2025 году был выдан ордер на арест бывшей первой леди по обвинениям в махинациях с акциями, вмешательстве в выборы и получении взяток.

В декабре 2024 года Юн Сок Ёль ввел в стране военное положение. Это решение вызвало возмущение жителей страны, а парламент быстро проголосовал за его отмену. В итоге глава государства согласился отменить свое распоряжение.

После этого парламент Южной Кореи проголосовал за импичмент президента.

Ранее в январе Юн Сок Еля приговорили к пяти годам лишения свободы по обвинениям, в том числе связанным с попыткой препятствования аресту в 2025 году.