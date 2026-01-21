Поиск

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Фото: Sean Gallup/Getty Images

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что дал указание властям и населению датского арктического острова начать подготовку к возможному американскому военному вторжению, передает Bloomberg.

Чтобы помочь людям подготовиться к возможным потрясениям, правительство острова формирует рабочую группу, состоящую из представителей всех местных властей, сказал Нильсен на пресс-конференции в столице Гренландии Нууке.

Правительство Гренландии готовится распространить среди населения рекомендации по необходимым действиям, в том числе предложит иметь дома запасы продовольствия на пять дней.

В вторник член комитета по обороне парламента Дании Расмус Ярлов заявил, что если президент США Дональд Трамп вторгнется в Гренландию, то "это будет война, и мы будем воевать друг против друга".

"Мы знаем, что американцы сильнее нас, но наш долг - защищать нашу землю и наш народ", - сказал Ярлов в интервью телеканалу CNN.

Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что королевство не откажется от Гренландии, несмотря на неоднократные высказывания Трампа о намерении взять под свой контроль датскую территорию.


Дональд Трамп США Йенс-Фредерик Нильсен Гренландия
Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

