Поиск

Бессент призвал Европу "не поддаваться бессознательному гневу" в связи с Гренландией

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что властям европейских стран стоит не эмоционально реагировать на предложение президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, а подождать приезда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает CNN.

"Сделайте глубокий вдох, не поддавайтесь бессознательному гневу, который мы наблюдаем, и горечи. Почему бы вам не присесть, подождать прибытия президента Трампа и послушать его доводы? Я думаю, Трамп убедит европейцев", - сказал он.

Министр при этом выразил недоумение в связи с отправкой европейских военных в Гренландию.

"Что касается стран, которые задействовали свои войска, я не уверен по поводу того, какой сигнал они хотели продемонстрировать. Мне это кажется довольно-таки сумасбродным", - сказал он.

За последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Ранее в Гренландии стартовали учения - "Арктическая стойкость" под эгидой Дании. Глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заверял, что Дания хочет взять больше ответственности за обеспечение безопасности Гренландии, и что идущие в январе на острове учения не были сюрпризом для Вашингтона. Елисейский дворец сообщил, что власти Франции направили руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии.

Европейские дипломатические источники Financial Times сообщили, что в странах Европы высказывают мнение, что Трамп мог неправильно истолковать причины переброски европейских военных в Гренландию и счесть передислокацию военнослужащих провокационным шагом.

Давос Минфин США Европа Гренландия Дональд Трамп Скотт Бессент
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Франция предложила провести учения НАТО в Гренландии

Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

 Нетаньяху присоединится к Совету мира Трампа

Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

 Премьер Гренландии распорядился готовиться к военному вторжению США

Убийцу экс-премьера Японии Синдзо Абэ приговорили к пожизненному сроку

Самолет Трампа успешно вернулся на базу Эндрюс

Что случилось этой ночью: среда, 21 января

Трамп дал указание "стереть с лица Земли" Иран в случае попытки его убийства

Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

 Самолет вылетевшего в Давос Трампа возвращается в США по техническим причинам

Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%

 Уолл-стрит закрылась падением индексов на 1,8-2,4%
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8209 материалов
Протесты в Иране Протесты в Иране 53 материалов
Путин: "Прямая линия - 2025" Путин: "Прямая линия - 2025" 57 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2507 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 69 материалов
Гибель младенцев в новокузнецкой больнице Гибель младенцев в новокузнецкой больнице 17 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 423 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 127 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 124 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 238 материалов
Авиакатастрофа в Актау Авиакатастрофа в Актау 98 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });