Бессент призвал Европу "не поддаваться бессознательному гневу" в связи с Гренландией

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что властям европейских стран стоит не эмоционально реагировать на предложение президента США Дональда Трампа присоединить Гренландию, а подождать приезда Трампа на Всемирный экономический форум в Давосе. Об этом сообщает CNN.

"Сделайте глубокий вдох, не поддавайтесь бессознательному гневу, который мы наблюдаем, и горечи. Почему бы вам не присесть, подождать прибытия президента Трампа и послушать его доводы? Я думаю, Трамп убедит европейцев", - сказал он.

Министр при этом выразил недоумение в связи с отправкой европейских военных в Гренландию.

"Что касается стран, которые задействовали свои войска, я не уверен по поводу того, какой сигнал они хотели продемонстрировать. Мне это кажется довольно-таки сумасбродным", - сказал он.

За последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Ранее в Гренландии стартовали учения - "Арктическая стойкость" под эгидой Дании. Глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заверял, что Дания хочет взять больше ответственности за обеспечение безопасности Гренландии, и что идущие в январе на острове учения не были сюрпризом для Вашингтона. Елисейский дворец сообщил, что власти Франции направили руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии.

Европейские дипломатические источники Financial Times сообщили, что в странах Европы высказывают мнение, что Трамп мог неправильно истолковать причины переброски европейских военных в Гренландию и счесть передислокацию военнослужащих провокационным шагом.