NYT сообщила, что Пентагону не приказывали разработать план военной операции в Гренландии

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Администрация США пока не направляла в министерство войны распоряжение готовить план военной операции в Гренландии - самоуправляемой территории Дании, сообщает в среду The New York Times со ссылкой на источники.

"По словам официальных лиц США, хотя служащие Пентагона готовят планы на случай любых изменений военной обстановки, пока им не приказывали составить план вторжения в Гренландию или реагирования на последствия подобной акции", - отмечает газета.

По мнению наблюдателей, захват ВС США Гренландии не будет сложной задачей, тем более что там уже находится космическая база США "Питуффик".

Однако, как утверждает издание, служащие Пентагона и высокопоставленные командиры ВС США непублично выражают тревогу и раздражение в связи с заявлениями Вашингтона о возможности получить Гренландию военным путем, отобрав ее у Дании, союзника США.

За последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.

Ранее в Гренландии стартовали учения "Арктическая стойкость" под эгидой Дании. Глава датского Минобороны Троэльс Лунд Поульсен заверял, что Дания хочет взять больше ответственности за обеспечение безопасности Гренландии и что идущие в январе на острове учения не были сюрпризом для Вашингтона. Также в среду CNN передавал со ссылкой на Елисейский дворец, что власти Франции направили руководству НАТО предложение организовать маневры альянса в Гренландии.