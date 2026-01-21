Поиск

Дональд Трамп стремится к немедленным переговорам по покупке Гренландии

По его словам, остров нужен США не из-за полезных ископаемых, а из соображений безопасности

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил в Давосе, что хочет немедленных переговоров о покупке Штатами Гренландии.

"Я стремлюсь к немедленным переговорам для обсуждения приобретения Гренландии", - сказал он и объяснил свои намерения тем, что, по его мнению, только США способны обеспечить безопасность острова.

"Ни одна страна или группа стран не способна обеспечить безопасность Гренландии - никто, кроме США", - добавил президент.

"Там так много редкоземельных металлов, (...) но нам она нужна не из-за этого. Она нужна нам из соображений стратегической национальной безопасности и международной безопасности", - заявил он.

По словам Трампа, остров является частью Северной Америки и "нашей территорией".

"Вы можете сказать нам "да", и мы будем благодарны. Либо вы можете сказать нам "нет", и мы запомним это", - подытожил Трамп.

