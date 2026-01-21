Споры о Гренландии помешали одобрить в Давосе план финансовой помощи Украине на $800 млрд

Москва. 21 января. INTERFAX.RU - Спор между Евросоюзом и США по поводу Гренландии не позволил принять на Всемирном экономическом форуме в Давосе план финансовой помощи Украине в размере $800 млрд, пишет Financial Timesсо ссылкой на источники.

Планируемая презентация "плана процветания" на $800 млрд, который должны были согласовать Украина, Европа и США в Давосе на этой неделе, отложена, сказали изданию шесть чиновников. По информации FT, причиной стали глубокие разногласия между европейскими странами и Вашингтоном из-за Гренландии и из-за предложенного президентом США Дональдом Трампом Совету мира во главе с ним, который должен был заниматься ситуацией в секторе Газа и другими конфликтами в мире.

Один из чиновников сказал FT, что "европейские столицы не могут просто игнорировать действия президента США в отношении Гренландии и одновременно пытаться двигаться вперед по другим связанным с Трампом вопросам, таким как Украина".

В то же время, по словам другого источника издания, "никто не в настроении устраивать громкое представление вокруг соглашения с Трампом прямо сейчас". Однако, добавил он, скандал вокруг Гренландии и Совета мира "затмил" внимание к Украине.

"Настроение изменилось. Трамп перешел черту, и мы не можем притворяться, что все идет как обычно", - сказал FT неназванный высокопоставленный дипломат ЕС.

Источники FT отметили, что план помощи Украине "не снят с повестки навсегда и все еще может быть подписан позже".

За последние недели администрация США активизировала усилия, нацеленные на то, чтобы получить контроль над Гренландией. Однако власти Дании пока отказываются уступать этот остров. Власти самой Гренландии также заявляли, что их не интересует присоединение к США.